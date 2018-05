Alceu, mais vivo do que nunca

Lula Côrtes, que tocou tricórdio em participação especial no Sesc, morreu alguns dias depois. Hoje Alceu volta com a mesma banda com dois músicos que participaram do show original: o fiel companheiro de décadas Paulo Rafael (guitarra e viola) e Zé da Flauta. "Pois bem, essa história começou a bombar na internet e tudo o mais. Veio gente de vários cantos do Brasil e até um dos diretores do Festival de Montreux. Aí eu comecei a ensaiar mais músicas do disco para fazer um DVD", diz Alceu.

Recentemente, foram encontradas na casa da mãe de Alceu imagens em super-8 do show original, realizado no Teatro Tereza Rachel, no Rio, com Zé Ramalho na banda, tocando ukulele e violas. O diretor de cinema Gustavo Caldas digitalizou e tratou as imagens e está preparando um documentário sobre o show/disco. "Estamos trabalhando em conjunto no Rio e no Recife e a gente pode rever uma época de certa maneira", diz Alceu.

O episódio ficou notório na época, porque para fazer propaganda do show, Alceu saiu às ruas do Rio fantasiado de palhaço, com seus músicos, e usando megafone para convocar o público. Deu resultado e a temporada foi um grande sucesso. A partir daí ele engrenou na carreira.

O inquieto menestrel pernambucano sempre tem várias cartas na manga. "Não faço só um show, hoje é este, fiz um só de forró agora no Rio, vou fazer outro com minhas canções que tratam da natureza num evento sobre a água em Brasília." Para gravar o DVD de Vivo! quis "um lugar underground de São Paulo". O Studio SP tem capacidade para apenas 450 pessoas. Quem não conseguir, pode ver on-line em tempo real no site www.shownaweb.com.

ALCEU VALENÇA

Studio SP. Rua Augusta, 591, tel. 3129-7040. Hoje, às 23 h. R$ 30.