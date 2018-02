Alcântara, na tela e em debate O documentário Céu Sem Eternidade, sobre décadas de conflitos entre os moradores da região de Alcântara e o Programa Espacial Brasileiro, será exibido amanhã, às 20 horas, no Cine Livraria Cultura (Av. Paulista, 2.073). Após a exibição, haverá debate com Alfredo Wagner, autor do laudo que garantiu certificado de território étnico para as comunidades quilombolas de Alcântara; Leonardo dos Anjos, do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara; Marco Antonio Raupp, presidente da Agência Espacial Brasileira; Roberto Amaral, cientista político; a cineasta Eliane Caffé; e o crítico Luiz Carlos Merten, do Estado.