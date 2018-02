Álbum novo lembra jam entre grupos remotos do punk Gimme Some, o novo álbum do trio Peter, Björn and John, é uma coleção deliciosa de grandes harmonias e melodias e de entrecruzamentos entre canções de arquibancada de duas gerações. Punky, é irreconhecível para os fãs da baladinha de assovio Young Folks, que entrou até em trilha de novela das 8 no Brasil. "Claro que temos orgulho de Young Folks, nos abriu muitas portas. Mas em geral cria falsas expectativas sobre a gente", conta Peter Morén. Gimme Some, às vezes, parece até uma jam entre grupos pioneiros, como Gang of Four, Buzzcocks, MC5 e Mission of Burma. Esse DNA aparece em faixas como Breaker Breaker e Lies. Há também algum tempero de pós-punk, como em May Seem Macabre, que lembra Echo and the Bunnymen. Conjuga melodia (Down Like Me) e barulho (Black Book) sem que ambos pareçam excludentes, algo que só os melhores sabiam fazer nos anos 70 e início dos 80, como The Clash. É candidato a show do ano. Eles tocarão aqui com Strokes ("Gosto, até fizemos uma cover deles", diz Peter) e Beady Eye ("Nunca fui fã do Oasis"). O rock fará ferver o Playcenter.