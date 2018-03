Álbum gratuito de Prince é mal recebido pelo varejo

O roqueiro americano Prince pretende oferecer seu novo álbum gratuitamente junto com exemplares de um tablóide britânico, semanas antes do lançamento oficial do CD. A iniciativa vem sendo recebida com consternação no setor do varejo musical. O novo CD de dez faixas de Prince, Planet Earth, virá com o jornal Mail on Sunday deste fim de semana, disse à Reuters na sexta-feira o diretor administrativo do jornal, Stephen Miron. O álbum só está previsto para ir à venda em 24 de julho. "Ninguém fez isso antes, até hoje. Sempre demos CDs e DVDs de graça, mas esta iniciativa eleva a coisa para um novo nível", disse Miron. Paul Quirk, co-presidente da Associação de Varejistas do Entretenimento, descreveu a decisão de Prince como "inacreditável". "Isto é um insulto às lojas de discos que apoiaram Prince durante toda sua carreira", disse Quirk numa conferência musical em Londres, na quinta-feira. Turnê Os jornais tentam atrair leitores oferecendo CDs e DVDs de brinde, em uma prática largamente empregada na indústria, em um momento em que muitos jornais se esforçam para conservar seus leitores diante das distrações representadas pelo entretenimento online. Miron se negou a revelar quantas cópias adicionais o jornal pretende imprimir ou quanto o Mail on Sunday pagou para conseguir o acordo com Prince. A circulação normal do jornal é de 2,3 milhões de exemplares. O novo álbum de Prince será lançado antes dos 21 concertos que ele tem programados para Londres no próximo outono britânico. As apresentações de Prince, famoso pelas canções Purple Rain, de 1984, e Sign O´ The Times, de 1987, serão seus únicos shows na Europa este ano.