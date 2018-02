Álbum especial do Led Zeppelin A banda britânica Led Zeppelin lançará no dia 20 de novembro o álbum Celebration Day, áudio e vídeo do famoso concerto ocorrido no estádio O2, de Londres, em dezembro de 2007, depois de um período de mais de 27 anos sem se apresentar em público. O grupo, formado por John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant e Jason Bonham (filho do baterista John Bonham, que morreu em 1980), homenagearam, no show, Ahmet Ertegun, amigo e fundador do selo Atlantic Records. Os temas apresentados foram Good Times Bad Times, Ramble On, Black Dog, In My Time of Dying, For Your Life e Trampled Under Foot, entre outros. / EFE