Álbum é mais abstrato e, de novo, fundamental

Perto do novo álbum do Radiohead, o anterior, In Rainbows, era ainda figurativo. Esse aqui é puro Malevich, é o suprematismo russo - e traz o Radiohead de volta à sua seara mais viajandona, que teve eco em The Bends, Kid A e OK Computer. Thom Yorke e seus partners parecem conciliar extremos. Depois da primeira audição, o crítico do Guardian, Tim Jonze, disse que parecia pisar num chão novo. Som de pássaros, o atabaque e o acorde solitário no início de Give Up the Ghost parecem remeter ao som sagrado de Nusrat Fateh Ali Khan. Codex é Pink Floyd com Aphex Twin. Não é à toa que são os melhores. A eternidade já os abraça.