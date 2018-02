Álbum de estréia dos Klaxons leva o prêmio Mercury

A banda britânica Klaxons ganhou o prêmio Mercury pelo seu álbum de estréia, Myths of the Near Future. O prêmio é o mais prestigioso e importante da música britânica, concedido anualmente ao que um painel de especialistas considera o melhor álbum do ano feito na Grã-Bretanha. Os Klaxons, banda tida como expoente da "new rave", bateram favoritos como a cantora Amy Winehouse e os Arctic Monkeys, que ganharam o Mercury no ano passado com seu álbum de estréia. Veja também: Ouça trecho de Gravity's Rainbow O cantor e baixista do grupo, Jamie Reynolds, disse que o prêmiação era merecida pois o grupo tinha feito "o álbum que mais olhava para a frente", em comparação com trabalhos como o de Winehouse, que ele chamou de "retrô". O álbum dos Klaxons teve dois hits que entraram no TOP 10 britânico: Golden Skans e It''s Not Over Yet. O grupo Klaxons foi formado há pouco mais de dois anos no sul de Londres. O guitarrista do grupo, Simon Taylor, é o atual namorado de Lovefoxx, cantora do grupo brasileiro Cansei de Ser Sexy. Winehouse protagonizou um dos grandes destaques da noite de entrega do prêmio, ao subir ao palco para cantar Love Is A Losing Game, do seu álbum indicado ao Mercury, Back To Black. Foi a primeira aparição pública da cantora em várias semanas. Sua participação no evento era tida como incerta, pois ele andou internada em centros de reabilitação por causa do suposto abuso de álcool e drogas. Os Klaxons celebraram com entusiasmo ao subir no palco para pegar o troféu das mãos do apresentador Jools Holland. O grupo também leva um cheque de 20 mil libras (cerca de R$ 78 mil). Os jurados do painel do prêmio Mecury justificaram a escolha dizendo que o álbum dos Klaxons os tinha levados "para uma aventura musical extasiante". Entre os outros indicados ao Mercury ainda estavam Jamie T, The View, New Young Pony Club, Fionn Regan, The Young Knives, Maps, Dizzee Rascal, Bat For Lashes e o quinteto de música clássica Basquiat Strings. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.