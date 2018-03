Álbum da nova banda de Junior Lima já está na internet

Quando Junior Lima decidiu abandonar sua cara metade na dupla Sandy & Junior, o mundo da música perguntava: "O que o coadjuvante de Sandy irá fazer agora?" Após flertar com a soul music - ele tocou por três anos com a banda Soul Funk, Júnior, aos 23 anos, decidiu que o rock e a atitude deveriam ditar seus próximos passos. Sem as amarras da família, chamou Champignon (baixo) e Peu (guitarra) para formar o Nove Mil Anjos (ou 9MA). O disco de estréia do grupo sai fisicamente na próxima terça-feira. Porém, desde segunda-feira, 17, já pode ser escutado no MySpace da banda. São 12 faixas que respiram e se alimentam de Red Hot Chili Peppers. Peu (ex-Pitty) e Champignon (ex-Charlie Brown Jr.) nunca negaram ter, respectivamente, John Frusciante e Flea como ídolos. Em entrevista, Junior disse que as 12 faixas que ganharam espaço no CD, gravado em Los Angeles, foram escolhidas entre 40 gravadas. "Ainda há tempo de alcançar o que ficou pra depois", canta o vocalista Perí, o único desconhecido do grupo e o último integrante a ser escolhido. As informações são do Jornal da Tarde.