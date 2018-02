Álbum 'Asterios Polyp' leva prêmio HQMix O Troféu HQMix, que premia há 24 anos os melhores lançamentos de quadrinhos no mercado nacional, divulgou nesta segunda-feira os vencedores dessa edição. Gustavo Duarte venceu como melhor caricaturista (e também levou o prêmio de Publicação Independente de Autor, por "Birds"); Angeli levou como chargista e Dálcio Machado como cartunista. O álbum "Asterios Polyp" (Cia. em Quadrinhos), de David Mazzucchelli, foi uma unanimidade: venceu nas categorias Melhor Desenhista e Melhor Roteirista Estrangeiro e Melhor Edição Especial Estrangeira. O desenhista nacional foi Marcelo Lélis e o cartunista Marcatti foi reconhecido como Grande Mestre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.