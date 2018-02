Álbum 'Água' reúne Paula Morelenbaum e João Donato

Sabe CD para se ouvir na função repeat? "Água", que está sendo lançado pela Biscoito Fino e Mirante/Acre, tem 12 das mais belas composições do manancial do gigante que o Acre deu ao mundo, na voz, cada vez melhor, da cantora carioca, como "Lugar Comum" (letra de Gilberto Gil), "A Rã" (com Caetano Veloso), "Ahiê" (Paulo Cesar Pinheiro), "Mentiras" (com o irmão, Lysias Ênio, o principal parceiro).

Com este trabalho, Paula inscreve seu nome no rol dos grandes intérpretes de Donato, galeria onde já estão o próprio Gil ("A Paz"), Gal Costa ("Flor de Maracujá"), Nana Caymmi ("Até Quem Sabe"), e Ângela Rô Rô ("Simples Carinho").

"Água" é o 50º álbum com o nome de João Donato na capa, e tem duas faixas resgatadas por Paula dos anos 60, período que ele passou na costa oeste dos Estados Unidos: "Everyday" (com Norman Gimbel) e "Entre Amigos" (com Mongo Santamaria).

Ele aprovou as misturas de programações e bateria eletrônica inseridas pelos vários arranjadores chamados por Paula: Jaques, Marcos Cunha, Leo Gandelman, Alex Moreira, Beto Villares, Kassin, o grupo BossaCucaNova e Donatinho, filho de Donato.

"Não tenho nada contra, só não pode ser mal utilizado", diz o compositor. "A tecnologia só veio a acrescentar. O novo é o que permanece, não é o que foi feito ontem. É aí que está a modernidade das coisas. Às vezes o mais novo é o mais antigo." Paula acrescenta: "O moderno é o eterno, é o que você sempre tem vontade de ouvir." Hoje, Paula e João se apresentam no Teatro Tom Jobim, no Rio; amanhã, no Bourbon Street. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.