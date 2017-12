Alberto Manguel lança livro no Brasil Nesta quarta-feira, às 20h30, o escritor argentino Alberto Manguel fará uma palestra no auditório do Sesc Pinheiros. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência no local. Manguel lança "A Biblioteca à Noite" pela Companhia das Letras. Alberto Manguel no Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, 3º andar, telefone 3095-9400. Hoje, às 20h30