Alberto Dines discute Wikileaks O jornalista Alberto Dines ministra amanhã, às 10h30, a palestra O Jornalismo, a Fabricação do Futuro e o Valor do Passado, no campus Rodolfo Lima Martensen (Rua Joaquim Távora, 1.240). Um dos temas será o papel da imprensa no momento em que vazamentos como os do WikiLeaks ameaçam substituir o trabalho do jornalismo investigativo. Mais informações: www.espm.br/posjornalismo.