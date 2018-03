Albanês bate recorde por maior mosaico sobre Michael Jackson

Quase tão grande quanto a carreta do caminhão no qual está encostado, o mosaico de pinceladas negras e marrom mostra Jackson cantando com a cabeça levemente inclinada para trás e os braços estirados.

"Medimos o mosaico e este é um novo recorde mundial do Guinness", disse Andrea Banfi do Guinness diante da multidão reunida na principal praça de Tirana.

Strati trabalhou 16 horas diárias durante um mês, enquanto ouvia a música de Jackson a todo volume. Ele mostrou sua obra em povoados albaneses antes de levá-la ao centro de Tirana.

"Durante todo o tempo fui guiado por sua música e fiz um pacto em silêncio com ele para que me ajudasse a encontrar os segredos de seu canto grandioso", disse Strati à Reuters.

(Reportagem de Benet Koleka)