Alan Ayckbourn é homenageado A trajetória do autor teatral britânico é tema da Semana Alan Ayckbourn, que ocorre no Centro Brasileiro Britânico (Rua Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros), de hoje até o dia 6. As homenagens começam às 10 horas com a inauguração de mostra de fotos e cartazes das montagens do autor. Aos 73 anos, Ayckbourn dirigiu mais de 300 espetáculos, dos quais 75 foram encenados em 35 países. A programação é gratuita e conta com palestra dia 31 e com leituras dramáticas de peças inéditas, de 1.º a 4 de novembro. Nos dias 5 e 6, dois workshops encerram a semana. Interessados devem se inscrever pelo e-mail henrique.lana@culturainglesasp.com.br.