Alain Fresnot lança autobiografia no Espaço Unibanco Alain Fresnot lança nesta quinta-feira, às 19 horas, no Espaço Unibanco de Cinema, o livro Alain Fresnot - Um Cineasta sem Alma, que faz parte da Coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado. Caso raro na coleção, em vez de dar seu depoimento a um autor, jornalista ou biógrafo, Fresnot preferiu ele mesmo escrever sua história. Na autobiografia, o cineasta que nasceu em Paris, em 1951, e se mudou para São Paulo em 1959, conta passagens de sua vida e carreira, desde a faculdade de cinema na ECA - USP em 1976, a primeira experiência no cinema em As Amorosas, de Walter Hugo Khouri, com apenas 16 anos, até seu último longa, Desmundo. Alain Fresnot lança o livro Alain Fresnot - Um Cineasta sem Alma. Espaço Unibanco de Cinema. Rua Augusta, 1.475. Hoje, às 19h