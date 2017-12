Alain Delon, 71, sofre mal-estar cardíaco e suspende peça Um dos mais destacados atores franceses, Alain Delon, de 71 anos, que atualmente é protagonista de uma peça de teatro em Paris, teve um mal-estar cardíaco e deverá permanecer por oito dias em repouso, segundo ordens de seu médico. Delon sofreu uma indisposição em sua casa em Paris, poucas horas antes de entrar em cena a peça Sur La Route de Madison, em que atua ao lado da atriz Mireille Darc no teatro Marigny de Paris. O espetáculo foi cancelado. A peça é baseada no romance de Robert James Waller, um texto que já foi adaptado com muito sucesso para o cinema, As Pontes de Madison, com Clint Eastwood e Meryl Streep, em 1995. O ator, que há vários anos sofre de problemas cardiovasculares, não foi hospitalizado e seu estado de saúde não inspira cuidados. Em fevereiro passado ele teve de interromper a peça durante uma semana devido a um forte gripe.