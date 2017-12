Al Pacino, o Oscar e a vida, o que é?

16H50 NO TCM

(Scent of a Woman). EUA, 1992. Dir. de Martin Brest, com Al Pacino.

Em 1974, o italiano Dino Risi fez a versão original deste filme, que deu a Vittorio Gassman o prêmio de melhor ator em Cannes. Em 1992, foi a vez de Al Pacino ganhar o Oscar pelo papel. Um dia na vida de um cego que contrata um garoto para acompanhá-lo. O público lembra-se do tango e do test drive com o carro último tipo. Como o deficiente visual faz aquilo? É pura exterioridade. O tema do filme é o homem que busca um sentido para sua vida. Reprise, cor, 153 min.

VEJA TAMBÉM

O Último Samurai

(The Last Samurai). EUA. Dir. de Edward Szwick, com Tom Cruise. Ação. Tel. Pipoca, 0h05. cor, 105 min.