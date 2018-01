Al Pacino brilha em Um Dia de Cão

14H15 NO SBT

(Dennis The Menace Strikes Again). Estados Unidos, 1998. Direção de Charles T. Kanganis, com Don Rickles, George Kennedy, Justin Cooper, Brian Doyle-Murray.

O pestinha de 7 anos continua aprontando, a ponto de seu vizinho, o senhor Wilson, colocar sua casa à venda. Dennis, de castigo, foge e confessa ao vizinho que o considera seu melhor amigo e provará isso salvando-o de uns pilantras. Continuação da série, que só piora a cada episódio. Reprise, colorido, 71 min.

Um Cão do Outro Mundo

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

14H30 NA RECORD

(Good Boy). EUA, 2003. Direção John Robert Hoffman, com Molly Shannon, Liam Aiken, Kevin Nealon, Brittany Moldowan.

Depois de convencer sua família a adotar um vira-lata que encontrou na rua, garoto descobre que cachorro é um alienígena que veio preparar a próxima chegada de seu líder à Terra. A trama é interessante, mas a realização deixa a desejar, mesmo com a presença do cachorro que, nesses casos, sempre ajuda. Reprise, colorido, 87 min.

Uma Prova de Amor

15H30 NO SBT

(My Sister's Keepe). EUA, 2009.

Direção de Nick Cassavetes, com

Abigail Breslin, Sofia Vassilieva,

Cameron Diaz.

Garota é concebida pelos pais para tentar salvar a vida da irmã, que tem câncer. Só um transplante talvez consiga salvá-la. O filme aborda a relação da mãe com as filhas - e a revolta da garota que se sente preterida e usada. No limite, o que vai parecer rejeição é uma desesperada prova de amor. O tema é delicado e Nick Cassavetes, apesar de não ser tão talentoso como seu pai, o grande John Cassavetes, honra o nome da família com um cinema honesto e humano. Reprise, colorido, 109 min.

Ponte para Terabítia

16 H NA RECORD

(Bridge to Terabithia). EUA, 2007.

Direção de Gabor Csupo, com Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick.

Garoto solitário faz amizade com uma jovem que mora no apartamento ao lado. Eles são sensíveis, imaginam um reino encantado, que localizam na floresta que delimita a vizinhança. Inspirado no livro de Katharine Peterson, o filme conta com uma ótima dupla central, que faz o possível para segurar as pontas em uma adaptação sofrível. Reprise, colorido, 95 min.

Viagem ao Centro da Terra

17H30 NO SBT

(Journey to the Center of the Earth). EUA, 2008. Direção de Eric Brevig, com Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem.

Rapaz sai em busca do irmão que desapareceu e, com isso, chega ao centro da Terra. Recente versão do clássico romance de Jules Verne, que já havia inspirado outra versão, de 1959, dirigida por Henry Levin e com James Mason e Pat Boone à frente do elenco. No filme de Eric Brevig, predominam os efeitos especiais, e a trama parece uma mistura de Indiana Jones com Parque dos Dinossauros. Com isso, falta a essência da obra de Verne. Apesar de tudo, uma boa diversão. Reprise, colorido, 94 min.

Um Acordo com o Diabo

0 H NA CULTURA

(Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire). Canadá, 2004. Direção de Peter Raymont.

Documentário sobre um terrível genocídio acontecido em Ruanda, em 1994, quando mais de 800 mil homens, mulheres e crianças foram assassinados brutalmente. As vítimas (a maioria horrivelmente desfigurada a machadadas) eram Tutsis ou Hutus moderados que apoiavam os Tutsis. Um homem foi mantido em Ruanda e incumbido pelas Nações Unidas para garantir a paz: o tenente-general canadense Roméo Dallaire. Retrato de uma situação cruel, que incomoda mas não pode ser esquecido. Reprise, colorido, 56 min.

Curly Top, a Pequena Órfã

0 H NA REDE BRASIL

(Curly Top). EUA, 1935. Direção de Irving Cummings, com Shirley Temple, John Boles.

Rico administrador de orfanato toma sob suas asas a pequena Elizabeth e sua irmã mais velha Mary. Quando esta se apaixona pelo benfeitor, cabe à pequenina fazer o papel de cupido. O musical mantém um certo encanto, embora esteja datado em alguns sentidos. É curioso observar hoje em dia a presença de Shirley Temple, verdadeiro ícone em seu tempo e, agora, um tanto chatinha. Mesmo assim, um bom programa. Reprise, colorido, 78 min.

TV PAGA

Um Dia de Cão

22 H NO TCM

(Dog Day Afternoon). EUA, 1975. Direção de Sidney Lumet, com Al Pacino, John Cazale e Chris Sarandon.

Excelente dramatização de um fato real. Em um dia de muito sol em Nova York, assaltantes fazem reféns num banco. O chefe dele (Pacino) quer dinheiro para mudança de sexo do namorado (Sarandon). Inspirado em uma história verdadeira, o filme é realista no estilo que marcou o cinema do grande diretor Sidney Lumet. Sem trilha musical, tem muito humor e conquista o espectador. O cineasta e Al Pacino já haviam trabalhado juntos em outro grande filme, Serpico, de 1973, cinebiografia de policial de Nova York que descobre a corrupção dos colegas e a denuncia, vivendo uma via-crúcis que o torna cada vez mais amargurado e solitário. Reprise, colorido, 120 min.