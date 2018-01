Al Gore é indicado para o prêmio Príncipe de Astúrias Al Gore, cuja campanha em defesa do meio ambiente tem lhe dado notoriedade internacional foi indicado na Espanha para um dos mais prestigiosos prêmios do país, o Príncipe de Astúrias, conforme anunciou nesta segunda-feira a fundação encarregada de outorgar o prêmio. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, cujo documentário Uma Verdade Inconveniente denuncia os perigos do aquecimento global na atmosfera, foi indicado para o prêmio por várias instituições culturais e universidades de diversas parte do mundo, informou a fundação à AP. O prêmio será entregue em junho. A semana passada, dois deputados noruegueses, um conservador e um socialista, indicaram Al Gore para o Prêmio Nobel da Paz de 2007 por sua defesa do meio ambiente. Oito prêmios são concedidos anualmente pela Fundação Príncipe de Astúrias, chamada assim em homenagem ao príncipe herdeiro do trono da Espanha. Os prêmios cobrem categorias como artes, ciências e humanidades.