Al Gore autografa livro "Uma Verdade Inconveniente" em SP O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore está nesta terça-feira em São Paulo para participar de sessão de autógrafos do seu livro "Uma Verdade Inconveniente". A versão em português da obra acaba de ser lançada pela Editora Manole. O evento, que ocorre às 14 h no Hotel Sofitel Ibirapuera é restrito a convidados. Depois do lançamento, o ex-vice-presidente participa da cerimônia de entrega da 24.ª edição do Prêmio ECO, como convidado especial. A premiação, promovida pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), ocorre na noite de hoje, no Auditório do Ibirapuera. Hotel Sofitel Ibirapuera. R. Sena Madureira, 1.355, tel. 5087-0800. Hoje, às 14 horas