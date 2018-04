Ajaaj, o herói nacional dos Emirados Árabes

Herói de quadrinhos não é exclusividade americana. Desde a última semana, nos Emirados Árabes, estão sendo publicadas as aventuras de Ajaaj, misterioso ser de areia, protetor do país, que só pode ser visto por duas crianças. O personagem foi criado pelo Watani, programa de desenvolvimento social, numa tentativa de afirmar identidade nacional árabe através de um modelo facilmente reconhecido tanto pelo público jovem quanto pelo olhar estrangeiro. As histórias de Ajaaj (tradução de "tempestade de areia") são ambientadas nos Emirados Árabes de 2020. Além de se transformar em tornados, o herói pode atravessar as menores frestas como uma fina camada de areia, protegendo a população local de devastadores desastres. Uma vez que originalidade não é o forte de qualquer personagem de quadrinhos, o que chamaria atenção em Ajaaj são seus traços físicos, típicos de sua terra natal. Os planos do programa Watani (que significa "terra natal") são de vender as edições de Ajaaj nos shoppings das principais cidades do país, além de disponibilizar as páginas da revista no site do herói. Tendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo, os Emirados Árabes contam com uma população de aproximadamente quatro milhões de habitantes, sendo apenas 20% naturais do país. O restante está, de uma maneira ou outra, ligado à multinacional extração do combustível. A estimativa é de que a diferença se acentue nos próximos anos, até a população natural chegar a algo em torno de 2% em 2025. Daí a preocupação do governo do país em fincar tradições sociais e culturais. HQ x Identidade nacional Mohammed Baharoon, coordenador-geral do programa Watani, espera que as histórias de Ajaaj sejam uma ferramenta de comunicação com duas audiências-chave. Em primeiro lugar, com as crianças dos Emirados Árabes, "das quais esperamos que cultivem os valores e código ético que Ajaaj defende e percebam que sua identidade nacional é algo que elas podem carregar no futuro", explicou. Nas palavras de Baharoon, "as crianças são a futura geração deste país e devem manter uma sólida ligação com a tradição cultural de nossa nação." Em segundo lugar, as histórias de Ajaaj são contadas através de um formato "universal", promovendo um diálogo efetivo com a comunidade internacional, que só tem contato com detalhes econômicos do país. Para Baharoon "a comunidade internacional ainda não descobriu a verdadeira essência de nossos valores sociais e tradições", e através dos quadrinhos, espera "alcançar um progresso significativo em diminuir a distância entre percepção e realidade." Paradoxal é que a saída para gerar um sentimento nacional venha através de uma linguagem estranha àquele país. Não que seja a primeira vez que os quadrinhos sejam usados como estandarte patriótico. O Capitão América já fazia isso desde 1941, ano de sua criação. Mais recentemente, edições de Tim Tim, personagem de Hergé, têm sofrido duras críticas por seu teor eurocêntrico diante dos "primitivos" povos africanos. Mais surpreendente ainda era a personagem Octobriana, espécie de Mulher-Maravilha às avessas, heroína comunista do outro lado da cortina de ferro durante a Guerra Fria. No caso de Ajaaj, estranho seria se ele tivesse sido criado no Irã, vizinho aos Emirados Árabes, e um dos maiores detratores dos Estados Unidos (país que criou e desenvolveu a tradição dos heróis de quadrinhos). Seja como for, Ajaaj parece ser a manifestação da inversão entre globalização e nacionalismo, independente da intenção de seus criadores.