Ainda sem teto no Rio, Mariana Godoy estreia no Jornal das 10 Assim como Chico Pinheiro, que passou meses abrigado em hotel até comprar e reformar casa no Rio, sua ex-parceira de SPTV, Mariana Godoy, também começa a trabalhar na cidade antes de concluir uma série de pesquisas demandadas pelo concorrido mercado imobiliário local. "Está tudo no gerúndio: estou mudando de cidade, estou procurando casa, estou conhecendo melhor a cidade e andando muito de bike", falou ela ao Estado.