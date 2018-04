Ainda na UTI, quadro de Chico Anysio permanece estável

Chico Anysio continua na CTI, não está sedado e seu quadro de saúde permanece estável. A informação é do Hospital Samaritano, onde o humorista está internado, em Botafogo, Rio de Janeiro, e consta em novo comunicado emitido nesta quinta-feira, 20.

Nesta quinta-feira, o paciente foi submetido a uma gastrostomia endoscópica, procedimento cirúrgico para facilitar a alimentação.

Anysio precisa de ajuda mecânica para respirar, ainda que a pneumonia diagnosticada no pulmão direito esteja regredindo aos poucos. Segundo o médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues, no momento o humorista está lúcido e interagindo com a família.

O artista está internado desde o último dia 2 de dezembro com sintoma de falta de ar. Passo por uma angioplastia para desobstruir uma artéria no coração. Após sentir dificuldades para respirar novamente, foi diagnosticado tamponamento cardíaco - o que designa acúmulo de sangue nas membranas que protegem o coração (pericárdio).

O Hospital Samaritano informa que não há previsão de alta.