Ainda há um filão a ser explorado

Todos esses esforços contribuem para a difusão da literatura japonesa, mas, segundo a tradutora e professora Neide Hisae Nagae, as principais obras clássicas de poesia dos séculos 9.º e 10.º, por exemplo, nunca receberam a devida atenção das editoras brasileiras, assim como os diários femininos, a literatura dos monges e mesmo os contos de contemporâneos como Mushanokoji Saneatsu (1885-1976), aristocrata marcado pela influência de Tolstoi, que só foi publicado numa coletânea dos anos 1960.

A lista dos inéditos no Brasil é longa. A professora cita, entre outros nomes, os de Ogai Mori (1862-1922) e Toson Shimazaki (1872-1943), que causou escândalo com o autobiográfico Shinsei (Vida Nova, 1919), ao narrar o caso incestuoso entre um tio e sua sobrinha. Entre os imprescindíveis destaca-se o nome de Kyoka Izumi (1873-1939), muitas vezes comparado a Tanizaki e Nagai Kafu (1879-1959), outro que provocou conservadores japoneses com personagens marginais - prostitutas, em especial - que tanto marcaram o cosmopolita autor de Crônica da Estação das Chuvas (publicado pela Estação Liberdade). / A.G.F.

ENCONTROS

Entre hoje e quinta-feira, São Paulo abrigará dois eventos sobre cultura japonesa. Lendo o Japão: A Difusão da literatura japonesa no Brasil ocorre hoje, das 15 h às 17h30, na biblioteca Mário de Andrade (R.da Consolação, 94, centro, tel. 3256-5270; grátis), Estudos japoneses na América Latina está marcado para os dias 27, 28 e 29, das 9 h às 21 h, no Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, tel. 3823.4600;

também gratuito).