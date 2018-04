Ahmadinejad aceita ser filmado por Oliver Stone

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse na terça-feira que, em princípio, não tem objeções a ser tema de um filme que o cineasta norte-americano Oliver Stone estaria interessado em realizar. A imprensa ocidental diz que o diretor de JFK, Nixon e Platoon, que já fez filmes sobre os ex-presidentes norte-americanos John Kennedy e Richard Nixon, deseja produzir um documentário sobre Ahmadinejad, que faz críticas contumazes à política dos EUA no Oriente Médio. "Não tenho objeção, falando em termos gerais, mas eles precisam fazer com que eu saiba quais são os moldes. Eles devem conversar com meus colegas. Falando em princípio, não tenho objeção", disse Ahmadinejad em entrevista coletiva, quando questionado sobre a notícia. Stone já realizou obras que manifestavam a frustração da sua geração com a Guerra do Vietnã (Platoon), e em maio fez um anúncio político defendendo a desocupação norte-americana do Iraque, algo que Ahmadinejad também quer. Filho de um ferreiro, Ahmadinejad ascendeu nas fileiras da Guarda Revolucionária, uma força militar iraniana de grande empenho ideológico, tornou-se prefeito de Teerã e chegou a presidente em 2005, com promessas de distribuir de forma mais justa as riquezas petrolíferas do país.