Ah, se viesse antes de Sgt Peppers...

Smile é o famoso álbum inacabado dos Beach Boys. Muito mais um projeto de Brian Wilson e Van Dyke Parks, letrista convidado por ele para o disco, do que um LP do grupo, Smile finalmente ganha luz. Pena que, ao sair com 45 anos de atraso, ele possa parecer menos revolucionário.

Se você conseguir imaginar-se em 1967 e entender que ele estava programado para ser lançado antes de Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, ótimo. Entenderá que mudaria o curso musical naquele ano. Mas se usar os olhos de 2011, há uma grande chance de não captar a proposta de Brian Wilson. Smile não é um disco fácil de digerir. Composto a partir da famosa "caixa de areia" da casa de Brian, é cheio de fragmentos, excelentes vocalizações, instrumentação perfeita, climas altos e baixos, drogas e perfeccionismo, mas psicodélico demais a ponto de não funcionar como deveria em 2011.

Claro que fará a alegria dos fãs dos Beach Boys e sim, receberá elogios em críticas e debates entre conhecedores de música, mas, convenhamos, nem era preciso lançar Smile para que o mundo reconhecesse a genialidade de Brian Wilson. E mais: Smile não é melhor do que Pet Sounds, a grande obra que a banda lançou em 1966. O que este lançamento mais desperta em termos de curiosidade é a pergunta que cala: será que Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band dos Beatles teria o mesmo impacto se Smile fosse finalizado e lançado antes dele? Será que a música seguiria o mesmo curso?

Smile teve diversos motivos para ser abandonado perto de seu término. Enquanto o resto dos Beach Boys (Carl e Denis Wilson, Mike Love, Al Jardine e Bruce Johnston) saiu em turnê, Brian trabalhou duro para gravar as partes. Porém, quando o resto da banda retornou para gravar as vozes, se deparou com um resultado que estranhou de imediato. A maior desavença foi com Mike Love, que além de criticar as letras de Van Dyke Parks, disse que aquilo não se parecia nada com a surf music com que os fãs estavam acostumados. E segundo o próprio Brian Wilson, essa discussão com Mike Love foi o maior motivo pelo abandono do projeto. Outros fatos também são curiosos.

Brian Wilson vinha utilizando cada vez mais drogas pesadas e isso fez com que surgissem sérios problemas de depressão e sua consequente paranoia. Tudo potencializado pela pressão de familiares, da banda e da gravadora para terminar o projeto.

E foi o perfeccionismo de Wilson que fez com que Smile se arrastasse por mais de um ano. Ele nunca achava que as gravações estavam boas o bastante para serem finalizadas. A disputa contratual com a Capitol Records só dificultou as coisas. Os Beach Boys, à época, queriam rescindir o contrato e abrir seu próprio selo, o Brother Records.

Dirigindo seu carro, Brian Wilson ouviu no rádio pela primeira vez o novo single dos Beatles, Strawberry Fields Forever, e disse para o passageiro ao lado: "Eles chegaram primeiro." O resultado de Sgt Pepper"s o afetou profundamente.

Finalmente, vendo o distanciamento de Brian Wilson dos outros integrantes do Beach Boys, Van Dyke Parks desistiu de Smile e saiu do projeto. Esta história triste acaba com o anúncio para a imprensa, em 1967: os Beach Boys não realizariam o disco. O tempo, agora, faz justiça à história.

SMILE SESSIONS. Gravações serão lançadas em vários formatos, como um CD duplo até uma caixa com 5 CDs, 2 LPs, livro e arte especial. De US$ 23 até US$ 170