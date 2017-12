Aguinaldo Silva volta ao comando de 'Duas Caras'

O autor da novela das oito da Rede Globo diz que está assumindo novamente o comando da trama. Aguinaldo Silva enviou um e-mail para a redação do caderno TV&Lazer do Estado na tarde desta quarta-feira, 28, informando que teve apenas uma crise hipertensiva e "por isso me afastei da novela durante alguns dias". A emissora chegou a informar a imprensa de que o autor tinha sido "licenciado" por tempo indeterminado. "O que eu tive foi uma crise hipertensiva, por isso me afastei da novela durante alguns dias. Mas não quis que a TV Globo falasse que era por motivo de doença, pois logo iam dizer que eu estava com aids, ou coisa parecida", escreve Aguinaldo Silva. Os baixos índices de audiência da novela teriam sido a causa de tudo. Apesar de andar na casa do 37 pontos, Duas Caras não chega a ser considerada um fiasco de audiência. Antes dela, Paraíso Tropical, amargou um ibope semelhante. "A idéia era que eu ficasse mais tempo afastado, porém os exames médicos revelaram que tudo não passara de uma crise de stress. Assim, com a pressão arterial de novo controlada, eu pude voltar à novela já no começo desta semana, e estou aqui, fechando o bloco de capítulos que vai do 67 ao 72, e que tenho que entregar na sexta-feira à produção. Vamos, eu e o Wolf (Wolf Maia, o diretor de Duas Caras), inclusive, fazer uma reunião", disse o autor da novela.