Aguinaldo Silva vira novela à parte na Rede Globo

Aguinaldo Silva virou uma novela a parte. Ele mesmo se enredou em uma trama daquelas. O autor, que está afastado temporariamente de Duas Caras, caiu em uma tática adotada pela Globo anos atrás com Benedito Ruy Barbosa. Alegando problemas de saúde, Benedito se afastou do comando da novela Esperança em 2002, depois de entrar em atrito com a Globo. A trama, que vinha registrando uma das mais baixas audiências do horário, perdeu seu autor do meio para o fim. Aguinaldo não estava atrasando capítulos, mas mesmo assim acabou sendo "licenciado" pela emissora por tempo indeterminado. E apesar de andar na casa do 37 pontos, Duas Caras não é um fiasco de audiência. A antecessora, Paraíso Tropical, por muito tempo registrou ibope semelhante. E vale lembrar que os demais horários de novelas da líder passam longe das médias antes alcançadas. O problema é mesmo com Aguinaldo, e a Globo. O autor, que andou falando sem pudor - atacando muita gente - em entrevistas e em seu blog, prometeu agora um voto de silêncio. Talvez esse seja o "final feliz" sonhado pela rede para essa história.