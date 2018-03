'Água Viva' vence reprise no canal Viva Com 41,7% dos votos da enquete promovida pelo canal Viva em seu site, a novela Água Viva (1980) foi escolhida para substituir Rainha da Sucata na faixa nobre da emissora paga. De Gilberto Braga, com colaboração de Manoel Carlos, o folhetim é embalado pela clássica abertura na voz de Baby do Brasil, ainda Consuelo, com Menino do Rio. Tônia Carrero era a adorável socialite Stela Fragonard, que mandava o mordomo buscar areia na praia em frente ao seu apartamento, para seu banho de sol na piscina particular. Água Viva ficou 18% à frente da segunda colocada, concorrendo com Fera Ferida, A Indomada e O Dono do Mundo. Estreia dia 30, à 0h.