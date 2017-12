Água de Coco traz as profundezas do mar para a moda de verão

Liana Thomaz, estilista da Água de Coco, foi buscar na vida submarina inspiração para criar sua coleção para o verão 2015, apresentada na São Paulo Fashion Week - SPFW. As profundezas do oceano são o ponto de partida para as texturas, formas, estampas e cores da coleção.

Com Izabel Goulart e Carol Trentini compondo o casting, o que se viu na passarela foram peças para mulheres sensuais, que gostam de estampas e maiôs que se desenham pelo corpo, biquínis mínis e hot pants. Escamas, pele de raia, madrepérola e conchas aparecem como texturas. Já as arraias, cardumes, algas, corais e conchas sugerem uma cartela de cores sortida: amarelo, laranja, vermelho e tons terrosos, além do azul, que surgem em diversas tonalidades.

Para aquele passeio além-mar, a Água de Coco propõe saídas de praia fluidas, ricas em fendas, tops e saias lápis com drapeados bastante sensuais. Bordados, trabalhos manuais e aplicações de foil dão toque urbano à coleção.