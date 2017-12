Agressor de Leona Lewis é detido em Londres

Peter Kowalczyk, de 29 anos, bateu em outubro na cantora, que venceu o show de talentos da TV britânica "The X Factor" e cujo single, "Bleeding Love", foi um sucesso mundial.

A Corte de Magistrados da Cidade de Westminster de Londres foi informada que Kowalczyk disse "te peguei" ao dar um soco na artista com seu punho direito.

A promotora Melanie Lee disse que Lewis, cujo álbum de estreia "Spirit" vendeu mais de 6,5 milhões de cópias no mundo todo, ficou com um inchaço e vermelhidão no rosto.

"Fiquei completamente devastada com esse ataque", disse Lewis em um comunicado lido por uma testemunha ao tribunal.

"Agora estou com muito medo de sair em público e não sei de onde virá o próximo ataque e se ele será mais grave do que o que aconteceu".

O juiz distrital Howard Riddle mandou que o esquizofrênico Kowalczyk, que admitiu o ataque, permanecesse no hospital por tempo indeterminado, divulgou a Press Association.

"É isso o que aconteceu quando você não toma seus remédios. Uma mulher agora está devastada", disse.

