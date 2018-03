Mas a maior novidade de todas, e a mais politicamente relevante, foi a evidente mudança no tom do presidente em relação ao seu discurso de posse anterior e ao seu comportamento, moderado e conciliador, no primeiro mandato. O seu centrismo assumido decepcionou muita gente, apesar de ser uma óbvia manobra para governar com uma oposição republicana majoritária no Congresso e em muitos casos vitriólica. Mesmo com sua retórica convencional, o novo Obama, com as outras novidades do seu discurso e com seu novo tom, deu o recado: agora vai ser diferente. Agora vocês verão o Obama que todos esperavam há quatro anos. "Agora sim" poderia ser o título do discurso.

Os republicanos continuam com maioria na Câmara dos Deputados e muitos dos novos eleitos são da linha do Tea Party, ultrarreacionários dispostos a serem ainda mais chatos. O presidente pode não cumprir a promessa do novo tom e decepcionar outra vez, mas agora não precisa se preocupar com a reeleição e conta com a reação dentro do próprio Partido Republicano à sua ala maluca, depois do fracasso do seu candidato no pleito presidencial.

Armários vazios. Entre as bandas que participaram do desfile em frente à Casa Branca estava a "Lesbians and Gays Band Association" que escolheu um repertório de compositores homossexuais, entre eles Leonard Bernstein e Aaron Copland. Os armários estão todos sendo esvaziados, mesmo retroativamente. O que é formidável.