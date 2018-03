AGORA, O NOME DO CANAL É TLC

No esquema de temporadas, política relativamente recente na Globo, novembro é o mês em que novas safras de séries voltam à tela da emissora, preenchendo o espaço deixado pela novela O Astro. Assim, logo na terça-feira, às 23h05, estreia a 2.ª leva da série A Mulher Invisível. Na quinta-feira, além da volta de Força-Tarefa (leia mais nas páginas 4 e 5), será a vez de Fernanda Lima retomar seu programa de auditório, Amor & Sexo, à 0h05. E, na sexta-feira, a série Macho Man lança sua 2.ª temporada, às 23h30.

Com oito episódios, A Mulher Invisível, comédia de Guel Arraes, Leandro Assis, Claudio Torres e Mauro Wilson, traz a continuação da história importada do cinema, do inusitado casal formado por Pedro (Selton Mello), Clarisse (Débora Falabella) e a mulher invisível, Amanda (Luana Piovani).

Assim como na temporada passada, neste segundo ano da série, Selton Mello - que acaba de lançar o filme O Palhaço, em que atua e dirige - assina a direção de três episódios, juntamente com Cláudio Torres (diretor do filme homônimo) e Carolina Jabor. "Adoro dirigir na TV e poder me comunicar com mais gente (do que no cinema ou teatro)", afirmou Selton, que na última temporada dirigiu apenas um episódio da trama.

E, se na temporada passada Clarisse lutou contra a presença da amante invisível, agora, após admitir no último capítulo que gosta de Amanda e, assim, conseguir vê-la, a publicitária aceita a rival. "A Clarisse já entende que a presença de Amanda é importante para seu casamento. Os conflitos serão outros", diz Débora.

Entre os novos dilemas estão a intromissão da sogra - Irene Ravache, que volta à TV em participação especial como a mãe do Pedro -, relacionamento virtual, gravidez e a influência de um homem poderoso - no caso, José Wilker, que forma casal com Louise Cardoso num dos episódios.

Na madrugada. Amor & Sexo volta para sua 4.ª edição, com matérias de Fernanda Lima no Japão, para mostrar como o país trata a sexualidade. Em contraponto ao olhar japonês, o cantor Léo Jaime, nome cativo do programa, sai pela primeira vez do estúdio e vai às ruas, revelar o ponto de vista do brasileiro com relação ao sexo.

A novidade fica por conta de um quadro em que pessoas de diferentes opções sexuais debatem um assunto. Já o Strip Quizz com famosos, ponto alto do programa, permanece no roteiro, assim como a consultora Carmita Abdul, sexóloga que esteve no palco na primeira temporada e que desde a 2ª edição do programa ajuda a elaborar as pautas e textos.

Muy macho. Última estreia da semana na Globo, Macho Man volta ao ar e, para desespero de Valéria (Marisa Orth), Zuzú (Jorge Fernando) aparece casado com Helô (Ingrid Guimarães), uma ricaça fútil. A atriz, que volta às séries de comédia, participará dos sete capítulos desta temporada como a nova sócia de Zuzú no salão, que tem em sua jovem madrasta (Helena Fernandes), uma rival.

Escrita por Fernanda Young e Alexandre Machado, a trama tem José Alvarenga Jr. como diretor de núcleo e, agora, contará com a direção de Jorge Fernando em três dos episódios. / ALLINE DAUROIZ