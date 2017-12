Agora, Justus vai demitir os famosos

Sempre sorridente nas revistas de famosos ou diante da plateia do Roberto Justus+, o apresentador deve voltar a fazer cara de mau para demitir seus pupilos. A partir de amanhã, às 22h15, ele estreia na Record o Aprendiz Celebridades, em que em 15 artistas, ex-atletas e outras personalidades disputarão um prêmio de R$ 1 milhão.

Apesar de lidar com rostos conhecidos dele e do público, o empresário garante que não vai pegar mais leve com os participantes. "Esse programa tem um formato em que o apresentador precisa ter exigência acima do normal. Há pouco tempo para avaliar os caras. O desafio é justamente eles sobreviverem. Eles ficam confinados, presos em uma equipe em que um é inimigo do outro, pois só um vai ganhar e passar pela demissão. Se eu mudar meu comportamento para mais ou para menos, estarei traindo o formato. Não vou olhar para eles como celebridades. Preciso ter isenção e entender que preciso julga-los da forma mais exigente possível", disse Justus, em entrevista por telefone.

O apresentador afirma não ter intimidade com nenhum dos candidatos. "Eu conheço, mas não sou amigo de ninguém. Não poderia colocar um amigo meu, pois involuntariamente você protege", defende. Participarão os atores Christiano Cochrane, Nico Puig, Pedro Nercessian, Alexia Deschamps, Andréa Nóbrega e Mônica Carvalho; os cantores e músicos Amon Lima, Kid Vinil e Nahim; as modelos Priscila Machado e Michele Birkheuer; a socialite Beth Szafir; a jornalista Maria Cândida e o ex-piloto de automobilismo Raul Boesel.

Os finalistas saíram de uma lista de 100 nomes pensada pelo apresentador e a produção. "A preocupação foi ter pessoas de um nível intelectual bom para que possam se enfrentar. Eu não faço prejulgamento", explica Justus. Ele diz que o fato de o grupo não pertencer ao mundo corporativo, como nas edições anteriores, não será impedimento para as tarefas do reality. "Todo mundo descobre habilidades que não sabia que tinha ou uma limitação."

Entre os participantes, há candidatos com mais de 60 anos. O apresentador acredita que eles não terão problemas nos desafios que exigem mais preparo físico. "A ideia não é ser desumano com ninguém. Não podemos fazer com que tenham problemas físicos, não podemos exagerar", diz. Entretanto, todos ficarão confinados em um hotel. "Como todos têm agenda de trabalho, uma vez por semana poderão ter contato com seus empresários para não ficarem totalmente isolados."

Por haver artistas no grupo, Roberto Justus vê um potencial para mais brigas e ataques de estrelismo durante a disputa. "Já tivemos atritos na entrevista coletiva (Maria Cândida provocou Beth Szafir). Essa história de ego vai ser interessante", aposta.

Ele não descarta levar as celebridades para o grupo de empresas que comanda, como nas edições anteriores. "Se algum for muito bem, quiser mudar de carreira e trabalhar com a gente, não tem problema. É uma chance, quem sabe?." Justus conta ainda não ter ensinado a filha Rafaella, de 4 anos, a demitir as pessoas, sua marca registrada no programa. "Ela nem sabe o que é isso."