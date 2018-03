Agora é a vez dos cachorros

Afinal, ali estão a sofisticada poodle Chanel (Paty Amoroso), o cão "adolescente" Rocks (Marcelo Pires), o vira-lata Sam (Murilo Trajano), o cachorro velhinho King (Vandson Paiva), a revoltada Boo (Mamá Trindade) e a veterana Golde (Bibba Chuqui). "Não busquei um tom realista, tanto nas interpretações como na concepção do cenário", comenta José Possi Neto, responsável pela direção geral.

Com músicas de David Troy Francis, que estará presente hoje na estreia paulistana, Bark! iniciou carreira em Los Angeles em 2004, logo conquistando prêmios locais. E, na trilha do caminho off Broadway, chegou a outras cidades americanas (inclusive no Alasca) e agora se prepara para estrear em Nova York. "O que diferencia nossa versão é um tom menos solene na interpretação das canções", conta o produtor João Federici. "O David certamente vai notar a diferença e, espero, aprovar."

De fato, a montagem brasileira aposta mais na dramaturgia (uma música foi excluída) e na valorização dos figurinos. "Planejamos um cenário com cores mais neutras a fim de ressaltar as cores da roupa de cada um", conta Possi Neto, que também planejou um beco pictórico, ou seja, faixas de pano pintadas cobrem o fundo, simulando muro pichado.

O elenco é outra novidade - embora jovens, os atores já revelam boa experiência no canto e na dança, requisito cada vez mais necessário na montagem de musicais no Brasil. E o destaque são justamente os iniciantes Paty Amoroso e Marcelo Pires: com 18 e 19 anos, respectivamente, eles já apresentam uma desenvoltura vocal encontrada habitualmente apenas em profissionais mas, boa notícia, sem perder o ar juvenil típico da idade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BARK! UM LATIDO MUSICAL!

Teatro Nair Bello. R. Frei Caneca, 569, 3472-2414. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 17h. R$ 20/ R$ 50