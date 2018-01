Agora, as atrações que vêm de Veneza; à frente 'Sacro Gra'

Você vai poder ver todos estes filmes na Mostra de São Paulo. O evento paulistano resolveu restringir sua programação internacional a inéditos, ou seja, a filmes que não passam no Rio. A regra não vale para as produções brasileiras, para que todos os filmes possam concorrer ao Prêmio Itamaraty, cujo valor em dinheiro pode ajudar no lançamento.

O Rio têm prestado homenagens - a Paul Schrader e Claire Simon - e exibido grandes filmes que já circularam por festivais como Cannes. Um Estranho no Lago, de Alain Guiraudie; A Imagem Que Falta, de Rithy Panh; e Salvo, de Antonio Piazza e Fabio Grassadonia (que estreia na sexta, 11, em São Paulo). Para sua segunda semana, o festival reserva as atrações de Veneza - Moebius, de Kim Ki-duk e o vencedor do Leão de Ouro, Sacro Gra, de Gianfranco Rosi. E a Première Brasil prossegue, com mais promessas. Uma, ao azar - Periscópio, de Kiko Goifman, com João Miguel e Jean-Claude Bernardet, o crítico que, como ator, já participa de O Homem das Multidões, de Marcelo Gomes e Cao Guimarães.

Entre as apostas de críticos e espectadores, justamente O Homem das Multidões tem levado o Redentor das preferências. Quem sabe? Entre Nós, vencidas certas resistências, poderia ser um belo candidato (leia acima). Mas uma coisa o júri do Rio

poderia fazer - corrigir a injustiça do júri de Gramado, que deixou de atribuir o Kikito de melhor coadjuvante a um ou mais atores de Tatuagem, de Hilton Lacerda. Alguém tem de reconhecer a

excelência de Jesuita Barbosa

e Rodrigo Garcia. / L.C.M.