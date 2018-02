Agenda variada, mas sem prêmio Nobel

Vencedor do último Pulitzer de não ficção, o americano Stephen Greenblatt debate Shakespeare com James Shapiro na sexta, às 12 horas. Também agraciada com o Pulitzer, mas na categoria ficção bem no ano em que Jonathan Franzen foi considerado o grande romancista americano, Jennifer Egan divide a mesa Pelos Olhos dos Outros no sábado, às 12 horas, com seu ídolo, o britânico Ian McEwan. Ele ganhou o Booker Prize em 1998, esteve na Flip em 2004 e está lançando Serena.

McEwan não é o único autor que volta ao evento. Antes de substituir Le Clézio, Vila-Matas, convidado de 2005, fala sobre literatura com o chileno Alejandro Zambra, um dos 22 melhores autores de língua espanhola segundo a Granta, na quinta, às 15 horas. Por falar em Granta, depois desse debate, às 17 horas, na sede da Casa Azul, serão anunciados os escritores que figurarão na primeira edição dedicada à literatura brasileira.

Há um bom time de autores daqui na programação deste ano. Zuenir Ventura é um dos participantes da mesa Em Família, no sábado, às 15 horas. Ao seu lado estarão João Anzanello Carrascoza e a portuguesa Dulce Maria Cardoso. O primeiro debate do evento, na quinta, às 10 horas, reunirá Altair Martins, André de Leones e Carlos de Brito e Mello em conversas sobre Escritas da Finitude. No domingo, Rubens Figueiredo e Francisco Dantas estarão na mesa A Imaginação Engajada, às 11h45.

O poeta sírio Adonis encontra o jornalista e escritor libanês Amin Maalalouf no debate Literatura e Liberdade, na sexta, às 17h15. Ficção e História é o tema da mesa do espanhol Javier Cercas e do colombiano Juan Gabriel Vásquez. Será na quinta, às 17h15. A cubana Zoé Valdés conversa com o haitiano Dany Laferrière na mesa O Avesso da Pátria no sábado, também às 17h15.