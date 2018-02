Agenda, livros e HQ estão nos planos Aproveitando a boa fase e a demanda das leitoras fiéis, há diversos produtos relacionados aos personagens a caminho. No final do ano, a Autêntica lança a agenda da Fani. Para o segundo semestre, está previsto um box com os quatro volumes de Fazendo Meu Filme. Também até o fim de 2012 sai o segundo título de Minha Vida Fora de Série. Uma versão em inglês, e digital, do primeiro livro da autora já está pronta e deve começar a ser vendida logo na Apple e nas outras livrarias estrangeiras. Na Bienal de São Paulo, em agosto, ela lança Apaixonada por Palavras, de crônicas. E ainda não está assinado, mas a Fani deve virar personagem de HQ em breve. / M.F.R.