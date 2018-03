Agenda do fim de semana prolongado Com as estréias de cinema antecipadas por conta do feriado de Corpus Christie, os cinéfilos têm muitas opções nos cinemas, a começar por As Cantoras do Rádio, documentário que relembra a Era de Ouro do radio brasileiro dos anos de 1930 a 50. Para quem prefere o gênero suspense, Russel Crowe e Ben Affleck estão em Intrigas de Estado. Há, ainda, o drama francês Stella ou uma comédia para o Dia dos Namorados: Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Na música o destaque é o show de Caetano Veloso para divulgar seu último disco Zii e Zie e no teatro estão em cartaz na cidade as grandes damas: Fernanda Montenegro e Marília Pêra.