Agenda cheia e manias adiam lançamento Ao explicar o adiamento do lançamento do CD de inéditas, Roberto Carlos culpa não só seu perfeccionismo extremo, mas também a extenuante agenda de shows - 2009 e 2010 foram voltados às comemorações do cinquentenário de carreira, com mais de 50 datas no Brasil todo e no exterior. "Só vou lançar quando estiver de um jeito que eu possa abandoná-lo. Quando eu entrego um disco pra Sony, abandono quando eu não aguento mais mexer nele." Se sair em 2011 - ano marco de sua discografia, já que Louco por Você, o LP inaugural, é de 61 -, será o primeiro CD em sete anos (o mesmo intervalo entre o penúltimo e o último com inéditas). Roberto disse que já tem músicas suficientes para dois CDs. São parcerias com Erasmo Carlos e canções só suas. Pelo menos um cover ele quer incluir: a italiana Caruso.