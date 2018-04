Agências ousam mais no 4º ano O fim da 3.ª temporada de Mad Men trouxe uma sequência de eventos que culminou com a abertura de uma nova agência de publicidade, bem menor do que a Sterling Cooper. "Há mudanças significativas, pois há membros do elenco de volta e outros de partida", fala o ator Vincent Kartheiser. É nessa "agência butique" que tem início a 4.ª temporada da série, ainda sem data prevista para estrear no Brasil.