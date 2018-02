Agência divulga fotos da família de Travolta após perda do filho Agências internacionais divulgaram nesta segunda-feira, 5, fotos da família de John Travolta após a morte de seu filho Jett, de 16 anos. No domingo, o ator afirmou que ele e sua mulher Kelly Preston estão "arrasados" com a perda repentina. Jett, que tinha histórico de mal súbito, foi encontrado inconsciente em um banheiro da casa da família no resort de Old Bahama Bay, na ilha de Grand Bahama, na sexta-feira de manhã. Veja a fotos: Crédio: AP photo Da esquerda para direito: a filha Ella Bleu, o ator, Jett e esposa Kelly Preston Crédito: AP Photos Travolta e o filho