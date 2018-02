Agatha Christie: livros gratuitos

Também hoje, no dia em que se completam 120 anos do nascimento de Agatha Christie, a editora L&PM fará uma ação para comemorar o aniversário da escritora. Durante todo o dia serão deixados livros da Rainha do Crime em shoppings de quatro capitais brasileiras e em diversos pontos da cidade de São Paulo. As obras da coleção pocket da editora serão colocadas nos shoppings Iguatemi de Porto Alegre, Rio Design Barra, no Rio de Janeiro, Conjunto Nacional, em Brasília e no Natal Shopping, em Natal. Em São Paulo, os livros serão deixados em locais públicos, como bancos de praças, escadarias e algumas entradas de estações do metrô.