Agatha Christie é adaptada em quadrinhos no Reino Unido

Os famosos livros de mistério e crime da escritora britânica Agatha Christie, já imortalizados em filmes, televisão e palcos, foram transformados em histórias em quadrinhos no Reino Unido. O relançamento das obras da autora neste novo formato foi marcado para coincidir com a Semana Agatha Christie, entre os dias 9 e 15 de setembro, 31 anos depois da morte da escritora. O relançamento das obras é um esforço para fazer com que Agatha Christie - uma das autoras mais vendidas no mundo - seja mais conhecida de uma geração mais jovem de leitores. Ao todo serão 83 títulos de Agatha Christie no novo formato e os 12 primeiros serão lançados em setembro. O resto deverá ser lançado em 2008. O início da Semana Agatha Christie no Reino Unido em setembro marca o 70º aniversário da publicação do livro Morte no Nilo. Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 1890 e seu primeiro livro - com o personagem Hercule Poirot - foi publicado em 1920. A autora publicou 66 romances, 154 contos e 20 peças em uma carreira de 50 anos. Entre suas obras mais conhecidas estão Assassinato do Expresso do Oriente, Morte no Nilo e O Caso dos Dez Negrinhos. Segundo estimativas um bilhão de cópias de livros de Agatha Christie já foram vendidas em inglês. Apenas William Shakespeare já foi mais lido que a autora, segundo o Livro Guinness dos Recordes. Christie, que morreu em 12 de janeiro de 1976, já teve sua obra traduzida para mais de 70 idiomas.