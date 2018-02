África do Sul absolve ex-funcionária de Oprah acusada de abuso

"Ela foi considerada inocente", disse à Reuters o porta-voz da Autoridade Nacional de Promotoria, Mthunzi Mhaga.

Tiny Virginia Makopo enfrentava 14 acusações de abuso, incluindo abuso sexual a estudantes, disse a agência de notícias Sapa.

Grande parte dos depoimentos foi feita a portas fechadas no Tribunal de Magistrados em Sebokeng para proteger as estudantes que são menores de idade, indicou.

A popular apresentadora de programas de televisão gastou milhões de dólares para abrir o The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls em um vilarejo localizado ao sul de Johanesburgo no início de 2007, destinado a dar educação de alta qualidade a meninas pobres.

(Reportagem de Jon Herskovitz)