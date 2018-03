Aerosmith inédito

O álbum foi produzido por Jack Douglas (que produziu Get Your Wings, Toys in the Attic, Rocks e Draw the Line). Por se tratar de uma banda de celebridades, outras celebridades comparecem também como convidadas: Johnny Depp canta em Freedom Fighter, Julian Lennon canta em Luv XXX, Carrie Underwood faz um dueto com Steven Tyler na farofeira Can't Stop Lovin' You, e a outra filha de Tyler que não é Liv, Mia, canta em Beautiful.

O disco marca o retorno do grupo às canções inéditas após 11 anos. Fãs mais radicais atiraram pedras, mas é preciso ouvir sem moralismo fundamentalista. O álbum é divertidíssimo. Abre com uma mensagem de "dominação" interplanetária, declarando os sentidos dos ouvintes "reféns". Os riffs arquetípicos do hard rock destrutivo de Joe Perry pontuam a stoniana Oh Yeah, melhor faixa do álbum. As novas baladas, como Tell Me e What Could Have Been Love, são fraquinhas.

Street Jesus tem pólvora na sua combinação de funk, metal, rap e blues e revisita alguns dos melhores momentos do Aerosmith, com uma pitada de perigo e transgressão. "Mesmo no Paraíso/Melhor carregar uma faca." Lover Alot tem uma pegada similar à clássica Write me a Letter, dos anos 1970. Perry e Tyler, The Toxic Twins, são trufas raras escavadas na lama do rock'n'roll. Seu sabor combinado sempre é especial.