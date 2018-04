Aerosmith começa a gravar disco O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, disse anteontem que, a partir de sábado, a banda começa a trabalhar em seu novo álbum de estúdio. Tyler, que vem atuando como jurado no American Idol, declarou que a participação no programa não vai atrapalhar a produção do disco. O vocalista, de 62 anos, disse à imprensa americana que ele e o guitarrista Joe Perry já têm diversas composições novas. Os integrantes do Aerosmith encontrarão Tyler em Los Angeles, onde ele grava a décima temporada do programa. Ainda sem confirmação de shows no Brasil, o cantor anunciou uma turnê do grupo no fim do ano, passando pelo Japão e América do Sul. / REUTERS