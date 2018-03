Aerosmith cancela turnê após vocalista sofrer queda A banda Aerosmith cancelou o restante de sua turnê de verão depois de uma queda sofrida pelo vocalista Steven Tyler. O integrante da banda norte-americana sofreu várias lesões depois de cair no palco em uma apresentação no dia 5 de agosto, no Estado de Dakota do Sul. Ele fraturou o ombro e levou 20 pontos na cabeça.