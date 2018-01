Aerosmith anuncia turnê europeia em junho

O anúncio foi feito hoje pela banda, que também colocou um vídeo em seu site no qual Tyler, sentado com o restante da banda, brinca: "Acabei de participar de uma audição e consegui o lugar".

O Aerosmith, uma das bandas mais duradouras das últimas décadas, ficou no limbo desde que Tyler caiu do palco durante uma apresentação em Dakota do Sul, em agosto. O cantor ficou ferido, o que forçou a banda a cancelar o restante da turnê. Depois disso, o guitarrista Joe Perry disse que o grupo tinha ficado de lado e que Tyler deveria pensar mais no grupo. Já Tyler teria dito que estava pensando numa carreira solo e pouco tempo depois a banda começou a falar sobre a substituição do cantor.

Em dezembro, Tyler foi internado para se recuperar de seu vício em analgésicos, um problema que, segundo ele foi causado por anos de ferimentos sofridos enquanto se apresentava com a banda.

Em entrevista concedida nesta semana, o baterista da banda Joey Kramer, disse que "tudo está certo agora e na aerolândia está tudo ok...vamos adiante e fazer o que fazemos melhor."

A respeito dos últimos problemas, ele disse que "um denominador comum que ainda temos é que adoramos ir para o palco e nos concentrar no que é mais importante, que é tocar. Isso é o que é importa agora."

A banda, conhecida por sucessos como "Walk this way" tem um longo histórico de problemas internos e de abuso de drogas na década de 1970 e início dos anos 1980, mas tem se mantido no topo desde que se reuniu novamente duas décadas atrás. A turnê começa na Suécia no dia 10 de junho.