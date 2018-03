Aeroporto de Paris dá aulas de salsa para quem vai a Cuba Os aeroportos de Paris estão oferecendo neste verão na Europa aulas gratuitas de dança para introduzir os passageiros no espírito das férias. "Dessa maneira, se você está voando para Cuba pode aprender salsa, e se está voando para Nova York pode aprender hip-hop", disse um porta-voz da empresa responsável pelos aeroportos da cidade. As aulas duram 15 minutos e os passageiros escutam a música e as instruções dos professores através de fones de ouvido. A empresa disse que cerca de 4.000 pessoas já tiveram as aulas desde que o programa foi lançado no final de junho. As aulas são oferecidas durante os finais de semana, entre as 10h e as 18h. A empresa disse que os cursos incluem dança oriental, mambo, jazz moderno, rock and roll e tango, além de salsa e hip-hop. O porta-voz disse que as danças latinas são as mais populares até agora. (Por Joseph Tandy)